Eyyübiye'de Sulama Kanalında Trajik Kaza: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Eyyübiye'de Sulama Kanalında Trajik Kaza: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, sulama kanalına giren 15 yaşındaki Tuncay Yayla, arkadaşları tarafından gözden kaybolduktan sonra hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri, Yayla'nın cansız bedenine ulaştı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti.

15 yaşındaki Tuncay Yayla, 3 arkadaşıyla serinlemek için Kırsal Akçamescit Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına girdi.

Kanaldan bir süre sonra çıkan arkadaşları, Yayla'nın gözden kaybolduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Yayla'nın cesedine ulaşıldı.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler

Galatasaraylı yönetici gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde durum vahim! 'Nerede bu yetkililer?' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et

"Nerede bu yetkililer?" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.