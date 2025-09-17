Eyyübiye'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıda Ürünlerine Cezalar Kesildi

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler bulunduran 2 işletmeye 42 bin 12 lira para cezası uygulandı.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda birimi ekiplerince okul kantinleri ve çevresindeki iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş gıdalar bulunduğu belirlenen 2 işletmeye toplam 42 bin 12 lira para cezası kesildi.