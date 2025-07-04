Eyyübiye'de Cuma Namazı Çıkışında Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.Y, Direkli Mahallesi'ndeki Ensar Camisi'nde cuma namazından çıkan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.Y'ye tabancayla ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği S.Y. ve çevrede bulunan N.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli A.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.