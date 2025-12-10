Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan tartışma silah, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı ve bölgeye güvenlik ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı, taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Kırsal Uğurlu Mahallesi'nde husumetli akraba aileler arasında çıkan tartışma silah, bıçak, taş ve sopanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik ekipleri, mahallede önlem aldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel