Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobile çarpan ve kaçan başka bir otomobil zincirleme kaza yaşattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu'nda iddiaya göre seyir halindeki otomobile çarpıp kaçan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Bir otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 15: 00 sıralarında meydana geldi. TEM otoyolu, Hasdal mevkii Edirne istikametinde önündeki otomobile çarpan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü iddiaya göre durmayıp olay yerinden kaçarken kazaya karışan 3 otomobilden biri aydınlatma direğine çarparak durabildi. Zincirleme kazada aynı otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken aydınlatma direğine çarpıp büyük hasar alan otomobildeki baba ve çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görüp yardım etmek için duran diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından bir süre aksayan trafik, normale döndü.

Kazayı görüp yardım için duran Ferhat Gürtürk "Kazayı görüp yardım için durdum. Dediklerine göre siyah bir otomobil bu otomobile sağ arkadan vuruyor. Sonrasında araçlar birbirine çarpıyor. Dediklerine göre, siyah otomobil kaza sonrası kaçıyor. 4 yaralı var" diye konuştu.