EYÜPSULTAN'TA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 2 YARALI

EYÜPSULTAN'da, hatalı sollama yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Aracının içinde sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan iki sürücü de kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Eski Kemerburgaz Yolu Caddesi Mandıralar Mevkii'nde saat 16.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kemerburgaz yönüne ilerleyen 34 FUE 823 plakalı otomobilin sürücüsü Namık Kemal E., yavaşlayan trafikte önündeki araçları geçmek için hatalı sollama yaptı. Yol kenarındaki mıcırda kayan otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Serkan K.'nin kullandığı 34 BDZ 442 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından iki sürücü de şoför mahallinde sıkıştı. Namık Kemal E., kazayı görerek yardıma koşan diğer sürücülerin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Vatandaşların tüm çabalarına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayan Serkan K. ise haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. Bir süreliğine araç geçişleri tek şeritten verildi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.