Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, mahalle ölçeğinde yürüme mesafesinde aile hekimliği hizmeti alınmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun bir hedefi olduğunu belirten Gül, "Aile hekimi başına 2 bin 500 sayısına düşecek kadar aile sağlık merkezleri yapmak istiyoruz. Bununla ilgili hiçbir kısıtlama yok, ödenekle ilgili problem yok. Arsa bulduğumuz ve ihtiyaç olarak kabul edilen her yerde ya yeniden yaparak ya da satın alarak, birinci basamak sağlık hizmetini hak ettiği yere getirmiş olacağız." dedi.

Vali Gül, yeni aile sağlığı merkezinin hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise İstanbul'un dört bir yanında sağlık tesislerini vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Aile sağlığı merkezlerinin, sağlık sisteminin ilk başvuru noktası olduğunu dile getiren Güner, "Aile hekimi bizim sağlık danışmanımız, sağlık avukatımız, ailemizin bir ferdi. Sadece tedavi için değil, sağlığımızı korumak için de başvuracağımız ilk yer." diye konuştu.

Güner, Pirinççi Mahallesi'ne kazandırılan merkezin, eskiden gezici sağlık hizmetiyle verilen aile hekimliği hizmetlerini artık sürekli ve yerinde sağlayacağını aktardı.

İstanbul'da sağlık yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Güner, yıl sonuna kadar 150 yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin daha hizmete açılmasının planlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı için kurdele kesildi.

Açılışa, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.