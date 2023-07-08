Eyüpsultan'daki Pirinççi Deresi Kirletiliyor

EYÜPSULTAN'daki Pirinççi deresinin rengi değişti. Kötü kokular da gelmeye başlayan dereyi iddiaya göre, Arnavutköy'de bulunan taş ocakları ve fabrika atıkları kirletiyor. Pirinççi köyü sakinleri kötü koku sorununun bir an önce çözülmesini istiyor.

Eyüpsultan'da bulunan Pirinççi Deresi'ni çevre sakinlerinin iddiasına göre, Arnavutköy'de Bolluca ve Boğazköy'de bulunan taş ocakları ile çevredeki fabrika atıkları kirletiyor. İstanbul'un içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı'nı besleyen Pirinççi Deresi'nin, yağmurun da etkisiyle rengi değişti. Dere ağır bir koku yaymaya başladı.Pirinççi köyü sakinleri, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

'BURANIN ISLAH OLMASINI İSTİYORUZ"

Pirinçci köyü sakinlerinden İsmail Bayraktar, "Arnavutköy'ün bütün akan buraya geliyor. Bunun tedbir alınması lazım. Tabii ki buradan köyden geçtiği için Pirinçci'nin adı geçiyor ve bununla biz büyük sıkıntı yaşıyoruz. İSKİ ile olsun havza korumayla olsun biz büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun bir an önce çözülmesi lazım. Sade Pirinçci köy bölgesi değil. Buradan Pirinççi'den yukarısı Boğazköy, Bolluca, Arnavutköy'e kadar incelenmesi lazım. Kaynak nereden geliyor, nereden kirleniyor? Bunu tespit etmeleri lazım. Kimsenin çalışma yaptığı yok. Biz kirletiyormuşuz gibi gözüküyoruz. Ama bunun kaynağına inilmesi lazım. Bu dere nereden kirleniyor? Fabrikalar var. Taş ocakları var. Bolluca, Boğazköy. Bunlar büyük yerleşim yerleri yani. Buranın bütün şeyi bu dereye geliyor. Bir yağmur yağdığı zaman zaten bütün alıp oradan buraya getiriyor. Bu köyden geçiyor. Sadece bununla da bitmiyor. Bizim köyümüzün içinden şurada mahallenin içinden akan bir deremiz var. Buranın ıslah olmasını istiyoruz. Lağımlar akıyor. Foseptik çukurları yok. \tBununla ilgilenen kim ? Kimse yok " dedi.

"SİNEKTEN PİSLİKTEN OTURAMIYORUM"

Derenin yakınında oturan Sinan Dırama ise, "Kanal içerisinde gözüküyor bu, ama öyle bir şey yok. En büyük pislik oradan yukarıdan toplanıyor. Bütün bayırların pisliği. Yukarılardan geliyor yani dağlardan, bayırlardan tabii ki ondan sonra yukarıdan gelen mesela Terkos Barajı eskiden akardı. Hiçbir şey yoktu. Ama ne zaman Terkos Barajı kesildi. Dediği gibi arkadaşın taş ocakları yukarıdaki köylerin bütün pislikleri buraya toplanıyor. Buraya toplandıktan sonra da İSKİ ile dediği gibi sorunlar başlıyor. Ben orada sinekten, pislikten oturamıyorum. Sürekli elimde sinek ilacı bununla geziyorum. Yukarıdan aşağıya ne kadar köy varsa hepsinden ıslah çalışması olması lazım" dedi.