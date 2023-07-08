Eyüpsultan'daki Pirinççi Deresi Kirletiliyor

Eyüpsultan'da bulunan Pirinççi Deresi, Arnavutköy'deki taş ocakları ve fabrika atıkları nedeniyle kirletiliyor. Dere köy sakinleri tarafından kötü koku ve renk değişimi nedeniyle endişeyle karşılanıyor. İstanbul'un içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı'nı besleyen dere için çözüm talep ediliyor.

EYÜPSULTAN'daki Pirinççi deresinin rengi değişti. Kötü kokular da gelmeye başlayan dereyi iddiaya göre, Arnavutköy'de bulunan taş ocakları ve fabrika atıkları kirletiyor. Pirinççi köyü sakinleri kötü koku sorununun bir an önce çözülmesini istiyor. Eyüpsultan'da bulunan Pirinççi Deresi'ni çevre sakinlerinin iddiasına göre, Arnavutköy'de Bolluca ve Boğazköy'de bulunan taş ocakları ile çevredeki fabrika atıkları kirletiyor. İstanbul'un içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı'nı besleyen Pirinççi Deresi'nin, yağmurun da etkisiyle rengi değişti. Dere ağır bir koku yaymaya başladı.Pirinççi köyü sakinleri, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.