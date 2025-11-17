Haberler

Eyüpsultan'da Zincir Market Kamyonlarıyla Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, aynı zincir markete ait iki kamyon ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü aracından çıkardı.

Eyüpsultan'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda aynı zincir markete ait 2 kamyon ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Edirne istikametinde seyreden İ.K. yönetimindeki 34 LVE 13 plakalı zincir markete ait kamyon, Işıklar Gişeleri'nde önünde giden aynı firmaya ait E.A. idaresindeki 34 LR 4844 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 LR 4844 plakalı kamyon bariyerleri aşarak devrildi. Savrulan diğer kamyon da 55 AUA 25 plakalı tıra çarptı.

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü E.A. araçta sıkışarak yaralandı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolun bir şeridinin trafiğe kapatılmasının ardından araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı

A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.