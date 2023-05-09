Eyüpsultan'da Yol Vermeme Tartışması Kavgaya Dönüştü

EYÜPSULTAN'da taksi şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışmasından sonra çıkan sopalı yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Rami Cuma Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada yumruklar ve sopalar havada uçuştu. Bu sırada bir kişi kafasına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.