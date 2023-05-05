Eyüpsultan'da yol verme tartışması yüzünden sürücü kursu hocası ve öğrencisi darbedildi

Eyüpsultan'da yol verme tartışması yüzünden sürücü kursu hocası Cihat Y. ile öğrencisi Kerem Ç.'yi darbeden taksici İrfan K. ile arkadaşları Emir Can A. ve Melik Fırat B. gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı.

EYÜPSULTAN'da yol verme tartışması yüzünden sürücü kursu hocası Cihat Y. ile öğrencisi Kerem Ç.'yi darbeden taksici İrfan K. ile arkadaşları Emir Can A. ve Melik Fırat B. gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı.

Olay, 2 Mayıs'ta Eyüpsultan Alibeyköy cep otogarındaki sürücü eğitim alanında meydana geldi. Sürücü kursu hocası Cihat Y. direksiyon dersi verdiği öğrencisi Kerem Ç. ile pratik yaptığı sırada, eğitim alanına 2 araç girdi. Araçlardan inen bir grup, Cihat Y.'ye saldırdı. İkilinin otomobilden inmesine dahi izin vermeyen saldırganlar Cihat Y.'yi darbedip araca da zarar verdi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayı görenler polise ihbarda bulundu.

ŞÜPHELİNİN TAKSİCİ OLDUĞU BELİRLENDİ

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde grubun araçtaki Cihat Y. ile Kerem Ç.'ye saldırdıkları anlar ile olaydan sonra sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği anlar yer aldı.