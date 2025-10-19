Haberler

Eyüpsultan'da Yokuş Aşağı Giden Araç Park Halindeki 8 Araca Çarptı

Güncelleme:
Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde yokuş aşağı inen bir otomobilin park halindeki minibüs ve 7 otomobile çarpması sonucu hasar meydana geldi. Olay yerinden kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.

Güzeltepe Mahallesi Çağlar Sokak'ta yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DRS 347 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir minibüs bahçe duvarında asılı kalırken, sürüklenen bir otomobil de bina duvarıyla başka bir aracın arasında sıkıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan incelemede, olayda 1 minibüs ve 7 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
