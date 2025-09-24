Haberler

Eyüpsultan'da Yemekten Zehirlenen İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da, yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş, müdahale edilmesine rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eyüpsultan'da yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Topçular Mahallesi'nde ikamet eden baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2), 22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan anne Aleyna Birkent tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde çocuklarının yeniden rahatsızlanması üzerine Yücel Birkent tekrar hastaneye başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan 2 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
