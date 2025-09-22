Haberler

Eyüpsultan'da Yatarak Motosiklet Kullanan Sürücü Tehlike Saçtı

Eyüpsultan'da Yatarak Motosiklet Kullanan Sürücü Tehlike Saçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, yatarak motosiklet kullanan bir sürücü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Olay, bir otomobildeki yolcu tarafından kaydedildi.

Eyüpsultan'da yatarak motosiklet kullanan bir sürücü, hem kendi hem de trafikte seyir halindeki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, başka bir otomobilde bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz - Hasdal Yolu, İstanbul Havalimanı istikameti Mithatpaşa mevkiinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki sürücü, trafikte akrobatik hareketler yaptı. Yüzüstü yatarak motosikletini kullanan sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Bu anlar, arkasında seyir halinde olan otomobildeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı

Türk futbolunda deprem! Tepkiler sonrası istifa kararı aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek cümlelik not düştü! Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Sadettin Saran'ın seçimi kazandığını görünce telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.