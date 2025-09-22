Eyüpsultan'da Yatarak Motosiklet Kullanan Sürücü Tehlike Saçtı

Eyüpsultan'da yatarak motosiklet kullanan bir sürücü, hem kendi hem de trafikte seyir halindeki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, başka bir otomobilde bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz - Hasdal Yolu, İstanbul Havalimanı istikameti Mithatpaşa mevkiinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki sürücü, trafikte akrobatik hareketler yaptı. Yüzüstü yatarak motosikletini kullanan sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Bu anlar, arkasında seyir halinde olan otomobildeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.