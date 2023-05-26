Eyüpsultan'da yaşlı kadın gasp edildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

EYÜPSULTAN'da yaşlı kadını gasbettikleri iddia edilen biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli kadının yolda yürüyen mağdurla dostluk kurup tanıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

YAŞLI KADIN POLİSE BAŞVURUP YARDIM İSTEDİ

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesinde 25 Şubat'ta meydana gelen olayda, ev hanımı H.K.(76) polise başvurarak gasbedildiğini söyledi. Mağdur H.K., evden alışveriş için çıktığını, yürüdüğü esnada yanına 30 yaşlarında bir kadının yaklaşarak sohbet etmeye başladığını anlattı. Birlikte yürürken Çağlayan sokak üzerinde dinlenmek amaçlı bir yerde oturduklarını söyleyen H.K. "Sonra bana hastasın olduğunu söyledi. Elime okumam için bir kağıt ve yüzük verdi. Kağıdı okumaya çalışırken sersemledim. Bu sırada biri başıma vurdu. Kolumda bulunan biri 27 gram diğeri 30 gram olan iki bilezik ile 2 yarım altın ve beşi bir yerde altınlarımı aldılar. Hızla oradan kaçtılar." dedi.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kadın şüphelinin, yaşlı kadınla yolda karşılaşıp dostluk kurduğu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis olaya karışan şüpheli Nesip K.(30)'yı gözaltına aldı. Daha önceden 25 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili yapılan ikinci dalga operasyonda diğer şüpheliler M.A.B.(22) ile Deniz K.(29)'da yakalandı. Deniz K.'nın daha önceden dini inançları ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan 48 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli M.A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.