Eyüpsultan'da Yağmur Sonrası Elektrik Tellerinde Patlama
Eyüpsultan'da etkili olan yağış sonrası elektrik tellerinde meydana gelen patlama, sokakların aydınlanmasına neden oldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlama sonrası bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
Eyüpsultan'da yağışın etkisiyle elektrik tellerinde patlama meydana geldi. Patlamalar sokağı aydınlatırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karadolap Mahallesi Funda Sokak'ta bulunan elektrik tellerinde akşam saatlerinde yağışın etkisiyle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle tellerde patlama meydana geldi. Patlamalar nedeniyle sokak aydınlanırken, o anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Patlama sonrası mahallenin bir kısmında elektrik kesintisi yaşandı.