Eyüpsultan'da Vatan Tramvay Durağı'nda Erkek Cesedi Bulundu
Eyüpsultan'da Vatan Tramvay Durağı'nın girişinde 53 yaşındaki B.T'nin cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Eyüpsultan'da Vatan Tramvay Durağı'nın girişinde erkek cesedi bulundu.
Topçular Mahallesi'ndeki Vatan Tramvay Durağı girişinin yanında hareketsiz halde yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede B.T'nin (53) hayatını kaybettiği belirlendi.
B.T'nin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel