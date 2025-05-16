Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı

Eyüpsultan'da durdurulan bir araçta, uzaktan kumandayla açılan gizli bölmede uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Polis, yoğun uyuşturucu madde kokusu gelen araçta arama ve inceleme yaptı.

Uzaktan kumanda ile çalışan ve aracın arka koltuğunda yer alan bir düzenekle açılan gizli bölmede 564 gram uyuşturucu madde, bir cep telefonu ve 1800 lira bulundu.

Gözaltına alınan sürücü E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.