Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: 278 Bin Hap Ele Geçirildi
Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı, eş zamanlı olarak 2 araca ve bir eve düzenlediği operasyonda toplam 278 bin 820 sentetik uyuşturucu hap ve extacy ele geçirdi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretini organize eden şahısları takibe alarak vale kılığına girip operasyon gerçekleştirdi.

EYÜPSULTAN İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı olarak 2 araca ve eve yaptığı operasyonda 278 bin 820 adet sentetik uyuşturucu hap ve extacy ele geçirdi. Jandarmanın vale kılığına girip taksiye operasyon yaptığı ortaya çıktı. Operasyon anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üreten ve ticaretini yapan kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalarda takibe alınan şüphelilerin uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti. Bir aracı durduran ekipler, bagajdaki çuvallar içerisinde çok miktarda sentetik hap ele geçirdi.

JANDARMA VALE KILIĞINA GİRDİ

Eş zamanlı düzenlenen diğer bir operasyonda ise, jandarma ekibi vale kılığına girdi. Uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen taksiyi bir otoparkta durduran jandarma, aracın bagajında arama yaptı. Burada da poşetler içerisinde çok miktarda uyuşturucu hap bulundu. Son olarak bir evde arama yapan jandarma ekibi, burada da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı.

278 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 208 bin 820 adet sentetik hap, 70 bin adet extacy ve çok miktarda para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi jandarma karakoluna götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
