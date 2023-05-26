Eyüpsultan'da Üst Geçide Çarpan Kamyonun Dorsesi Ayrıldı

Eyüpsultan'da seyir halindeyken dorsesi açılan kamyonun üst geçide çarpması sonucu, dorse kamyondan ayrıldı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.