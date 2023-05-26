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Eyüpsultan'da Üst Geçide Çarpan Kamyonun Dorsesi Ayrıldı

Eyüpsultan'da Üst Geçide Çarpan Kamyonun Dorsesi Ayrıldı

Güncel Haberler

Eyüpsultan'da seyir halindeyken dorsesi açılan kamyonun üst geçide çarpması sonucu, dorse kamyondan ayrıldı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Eyüpsultan'da seyir halindeyken dorsesi açılan kamyonun üst geçide çarpması sonucu, dorse kamyondan ayrıldı.

Eyüpsultan- Kemerburgaz Yolu Hasdal Kışlası mevkisinde seyreden 34 BCV 673 plakalı kamyonun dorsesi sebebi bilinmeyen nedenle açılarak üst geçide çarptı. Çarpma sonucu dorse kamyondan ayrıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle Kemerburgaz Yolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Dorse vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Kemerburgaz Eyüpsultan Güncel Haberler

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