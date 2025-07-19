Eyüpsultan'da Üniversite Öğrencisi Cinayeti: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eyüpsultan'da Üniversite Öğrencisi Cinayeti: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Eyüpsultan'da yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi ile ilgili olarak gözaltına alınan O.K, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin cinayetle ilgisi olduğunu reddettiği bildirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada bir kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

Eyüpsultan'da, öldürülen üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli O.K'nin emniyetteki ifadesinde, "Ben valizin içerisinde ceset olduğunu bilmiyordum, olayla bir ilgim yok." dediği öğrenildi.

Olay

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında "görevi yaptırmamak için direnme, "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu olayla bağlantılı olduğunu belirledikleri ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'yi Maltepe'de gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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