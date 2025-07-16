Eyüpsultan'da Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın Cinayetinde 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eyüpsultan'da Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın Cinayetinde 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da bir valiz içerisinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayın detayları ve güvenlik kameralarıyla elde edilen görüntüler soruşturmanın seyrini etkiliyor.

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi genç kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda aralarında eski polis memuru C.K'nin (38) de bulunduğu 7 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Toplam 7 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin, şüpheli C.K. tarafından Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıkarılıp otomobilin bagajına koyulması binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, henüz ismi bilinmeyen bir kişinin de valizi araca yerleştirirken C.K'ye yardım etmesi dikkati çekiyor.

Olay

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedilmişti.

Ayşe Tokyaz'ın, olay öncesi C.K'nin evine gittiği anlar binanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı

Tutuklanan CHP'li başkan görevinden uzaklaştırıldı
'Faladdin' uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı

'Falaaddin'e operasyon! Şirket sahibi hakkında gözaltı kararı
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak

Ankara'da ağır misafir! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti

Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.