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Eyüpsultan'da tramvayla otomobil çarpıştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EYÜPSULTAN, Alibeyköy Metro İstasyonu durağında tramvayla otomobil çarpıştı.

EYÜPSULTAN, Alibeyköy Metro İstasyonu durağında tramvayla otomobil çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

Eyüpsultan, Alibeyköy Metro İstasyonu durağında saat 09.00 sıralarında T5 Cibali- Alibeyköy seferini yapan tramvayla 34 DJA 340 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Tramvay ve otomobilin çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü.

Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçlarda hasar oldu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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