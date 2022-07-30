Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı sürücüyü aracının içinde tekmeledi EYÜPSULTAN'da, trafikte tartıştıkları sürücüyü aracının içinde tekmeledikten sonra zorla indirdi. EYÜPSULTAN'da, trafikte tartıştıkları sürücüyü aracının içinde tekmeledikten sonra zorla indirdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, gece saat 01.45 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen sürücü yol verme meselesi nedeniyle bir sürücüyle tartıştı. Kırmızı ışıkta durduktan sonra otomobilden inen sürücü ve yanındaki, tartıştıkları sürücüyü zorla araçtan indirmek istedi. Sürücünün inmemesi üzerine saldırganlardan biri, aracın ön camını tekmeleyerek kırdı. Diğeri ise sürücüyü aracının içinde tekmeledi. Sürücüyü zorla araçtan indiren saldırganlar, çevredekilerin tepkisi üzerine geldikleri otomobile binerek uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Darbedilen sürücü ise durumu polise bildirdi. İfadeleri alınan iki kişi sebest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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