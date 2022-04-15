Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı sürücünün aracına sopayla vurdu

EYÜPSULTAN'da, iki hafif ticari aracın sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracına binerek uzaklaşmak isteyen Yasin Balkan'ı diğer araçtakiler takip edip, camdan uzattıkları sopayla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Alibeyköy-Hasdal Tem Bağlantı yolunda yaşandı. İddiaya göre, hafif ticari aracıyla ilerleyen Yasin Balkan ile bir başka hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde Yasin Balkan aracını sürerek uzaklaşmak istedi. Ancak diğer araçtakileri bırakmayıp onları takip etti. Takip edenler hareket halindeyken araçlarının camından sopa uzatıp Yasin Balkan'ın aracına defalarca vurdu. Saldırganlar, ardından yollarına devam ettiler. Yanındaki arkadaşı o anları cep telefonu kamerasına kaydederken Balkan, saldırganlardan şikayetçi oldu.

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