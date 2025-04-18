Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonda 5 tutuklama
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'sis' engeli

Sabiha Gökçen'de uçuşu olanlar dikkat! Birçok sefer etkilenecek

Eyüpsultan'da Trafik Yoğunluğu Sürücüleri Kaldırıma Çıkardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da, trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı sürücülerin kaldırıma çıkarak ilerlediği anlar, araç içi kamerasıyla kaydedildi. Kaldırımda ilerleyen otomobillerin yola inmesi tehlike yarattı.

Eyüpsultan'da, trafik yoğunluğundan kurtulmak isteyen bazı sürücülerin otomobilleriyle kaldırıma çıkarak ilerlediği anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Göktürk-Kemerburgaz yolunda oluşan trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı araç sürücüleri kaldırıma çıktı.

Kaldırımda bir süre ilerleyen otomobillerden biri yayaları görünce yola indi.

Sürücülerin hem trafiği hem de yayaları tehlikeye atması araç içi kamerasınca da kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.