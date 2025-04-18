Eyüpsultan'da Trafik Yoğunluğu Sürücüleri Kaldırıma Çıkardı

Eyüpsultan'da, trafik yoğunluğundan kurtulmak isteyen bazı sürücülerin otomobilleriyle kaldırıma çıkarak ilerlediği anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Göktürk-Kemerburgaz yolunda oluşan trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı araç sürücüleri kaldırıma çıktı.

Kaldırımda bir süre ilerleyen otomobillerden biri yayaları görünce yola indi.

Sürücülerin hem trafiği hem de yayaları tehlikeye atması araç içi kamerasınca da kaydedildi.