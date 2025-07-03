Eyüpsultan'da Trafik Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da Trafik Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak metal yığınına döndü. Kaza sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobil kazanın ardından metal yığınına dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Anıt mezar mevkiinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metal yığınına dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kontrol ederek önlem alırken, polis ekipleri ise inceleme yaptı. Sürücünün cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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