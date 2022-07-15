Eyüpsultan'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 manda telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 manda telef oldu

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 manda telef oldu

Eyüpsultan-Havalimanı yolu Işıklar Köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 manda telef oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Eyüpsultan-Havalimanı yolu Işıklar Köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 manda telef oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Eyüpsultan-Havalimanı yolu Işıklar mevkisinde, Sertel Ş. yönetimindeki 34 TCT 60 plakalı ticari taksi, başı boş halde yolda duran 2 mandaya çarptı. Sertel Ş'nin arkasından gelen Muhammet M. yönetimindeki 34 DTV 126 plakalı otomobil de yerde yatan mandalara çarptı.

Çarpma sonucu ticari taksi sürücüsü Sertel Ş. ile yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksinin çarptığı 2 manda telef oldu.

Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklulardan erkek yolcunun hayatını kaybettiği, Sertel Ş. ile diğer yolcunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Eyüpsultan Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title