Eyüpsultan'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Eyüpsultan'da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi.

Adnan Menderes Bulvarı Bayrampaşa istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MGF 11 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ön camdan dışarı fırlayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karikatür provokasyonunda yeni gelişme! Müdürün ifadesi tam skandal
Avrupa bu transferi konuşuyor! Galatasaray'dan Sommer bombası

Avrupa bu transferi konuşuyor! Galatasaray'dan Sommer bombası
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Yoğun temponun ardından tatil molası! Havuzda güneş banyosu yaptı
Kurtlar Vadisi'nde 'Kibritçi Cevat' karakterini canlandıran oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
101 yıllık kulüp babadan oğula geçti

101 yıllık kulüp babadan oğula geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.