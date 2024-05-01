Eyüpsultan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden bir otomobil demir bariyerlere çarptı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araç çekici yardımıyla kaldırılırken, otoyolda temizlik çalışması yapıldı.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Kerem Çelik idaresindeki 34 ZS 3163 plakalı otomobil, Hasdal Viyadüğü girişinde bulunan demir bariyerlere çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü Kerem Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Kübra Çelik yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri otoyolda temizlik çalışması yaptı.