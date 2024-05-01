Üye Girişi
Haberler

Eyüpsultan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden bir otomobil demir bariyerlere çarptı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araç çekici yardımıyla kaldırılırken, otoyolda temizlik çalışması yapıldı.

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Kerem Çelik idaresindeki 34 ZS 3163 plakalı otomobil, Hasdal Viyadüğü girişinde bulunan demir bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Kerem Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Kübra Çelik yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri otoyolda temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Eyüpsultan İtfaiye trafik Edirne Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 1 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 1 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçları ne zaman? Rövanş maçlarının tarihleri belli oldu 1 Mayıs'ta pazarlar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title