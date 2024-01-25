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Eyüpsultan'da TIR ve beton mikseri çarpıştı: Yaralılar var

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Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişeye girmek üzere olan TIR'a arkadan gelen beton mikseri çarptı. Kazada araçların sürücüleri yaralandı.

EYÜPSULTAN'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişeye girmek üzere olan TIR'a arkadan gelen beton mikseri çarptı. Kazada araçların sürücüleri yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri, Başakşehir İstikametinde meydana geldi. 73 FE 685 plakalı beton mikseri, gişelere gireceği sırada önünde bekleyen Adnan Koçlar'un kullandığı  05 AAV 833 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinde sıkışan şoför Zafer Şimşek, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralanan her 2 aracında şoförünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Marmara Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

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