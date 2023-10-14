EYÜPSULTAN'da Terk Edilmiş Araçta Otomatik Silahlar Bulundu

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Düğmeciler Mahallesi Esma Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ara sokakta kaza yapan 34 BEA 135 plakalı hafif ticari araçtan inen maskeli şüpheliler, havaya doğru ateş ettikten sonra, aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler sokağa girişleri kapatarak uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde aracın bagaj kısmında, otomatik silahlar, maske ve içi dolu benzin bidonları bulundu. Ekipler, olay yerindeki incelemelerin ardından silahlar ile kaza sonrası terk edilen aracı emniyete götürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ise olayla ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "Saat 22.42 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesinde bulunan bir sokak içerisinde silahla ateş edildiğinin belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; bir aracın kapıları açık vaziyette, arka bagaj camları kırık halde, sokak içerisinde terk vaziyette bulunduğu, aracın bagaj kısmında gözle görülür vaziyette 2 adet uzun namlulu silah ile 1 adet tabanca ile 2 adet maske olduğu görülmüş, araç ve suç unsurları muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.