Eyüpsultan'da Tekstil Firmasında Yangın Çıktı
Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu 4 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu iş yerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Eyüpsultan, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. üzerinde bulunan ticaret merkezinde tekstil firmalarının bulunduğu 4 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel