Eyüpsultan'da tartıştığı kuzenlerini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Eyüpsultan'da tartıştığı 2 kuzenini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Mumcu'nun davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Eyüpsultan'da tartıştığı 2 kuzenini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Mumcu'nun davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Eyüpsultan'da 28 Temmuz 2021'de tartıştığı kuzenlerini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Ali Mumcu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Mumcu ile vefat eden Cevdet ve Cahit Mumcu'nun müşteki ailesi hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Mehmet Yaşar Mumcu ile taraf avukatları da katıldı.

"Olaydan hemen sonra Ali Mumcu'yu koşarken gördüm ama yakalayamadık"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Alperen Işık, "Olay yerinde değildim. Olayı görmedim. Neden olduğuna dair bir bilgim yok. Olay olduktan sonra silahı buldum. Silah poşetin içindeydi. Silahı poşetten hiç çıkarmadım, elime almadım. Polise teslim ettim. Olaydan hemen sonra Ali Mumcu'yu koşarken gördüm ama yakalayamadık. Silah poşetin içindeydi" dedi.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay günü Mehmet Yaşar Mumcu'nun asker eğlencesinin olduğunu, eğlenceye katılan Cevdet ve Cahit Mumcu'nun daha sonra eğlenceden ayrıldığını, sanık Ali Mumcu'nun elindeki poşet içerisinde bulunan silahla teyzesinin oğlu Cahit Mumcu'nun evine gittiğini ve bir süre birlikte yürüdüklerini aktardı.

Olay öncesi ölenleri tehdit ettiği ve cinayeti tasarladığı belirtildi

Açıklanan mütalaada, Ali Mumcu'nun silahla Cahit Mumcu'ya birkaç el ateş ettiği, engel olmaya çalışan Mehmet Yaşar Mumcu ile babası Cevdet Mumcu'ya da birkaç el ateş ettiği ve sanığın olaydan önce Cevdet ve Cahit Mumcu'yu tehdit ederek bu nedenle cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Açıklanan mütalaada, sanık Ali Mumcu'nun, 'tasarlayarak kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"Silahı belime takamadığım için poşetin içinde taşıyordum"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Ali Mumcu, "Ateş ettikten sonra silahı olay yerinde fırlattım. Silahı poşet içerisine koymadım. İş yerimden dolayı silah taşıyordum. Elimde poşet olmasının nedeni, belimde yara vardı. 40' yakın dikiş atılmıştı. Bu nedenle silahı belime takamadığım için poşetin içinde taşıyordum. Otobüs ile seyahat ettiğim için silah belimde olunca dikişlerime değiyordu. Nasıl tasarlamış olabilirim? Onların attığı konuma gittim. 'Çoluk çocuğumu niye tehdit ettiniz?' dedim. 'Ağabeyim ilerde, anlatacak sana' dedi. Arkamda da 4 kişi vardı. Bana 2 el ateş edildi. Orada bulunan 2 kovan bana ateş edilen silaha aittir. Cevdet üzerime gelince, Cahit de elini beline atınca 3 defa doldur boşalt yaptım. Olay yerinde bulunan dolu kovanlarda bu kovanlardır. Kendimi korumak için ateş ettim" ifadelerini kullandı. Duruşmada sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mumcu ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL