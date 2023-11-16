Eyüpsultan'da Tartışma Sonucu Babasını Bıçaklayan Sanığın Yargılanması Başladı

Eyüpsultan'da çıkan tartışma sonucu babasını bıçaklayarak öldüren sanık Mert Can Aydın'ın yargılanması başladı. Sanık, babasını korkutmak amacıyla bıçak savurduğunu iddia etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen annesi ise olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Eyüpsultan'da aralarında çıkan tartışma sonucu babası Kenan Aydın'ı bıçaklayarak öldüren sanık Mert Can Aydın'ın "babaya karşı haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mert Can Aydın ve avukatı katıldı. Duruşmada, sanığın kız kardeşi de hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık, babasını isteyerek öldürmediğini, tartışma sırasında korkutmak amacıyla bıçak savurduğunu savundu.

Eşyalarını almak için eve gittiğinde babasının kendisine hakaret etmeye başladığını ve aralarında tartışma çıktığını ifade eden sanık Aydın, "Babam sopayla saldırdı. Olay anında annem de yanımızdaydı. Babam annemin arkasına geçti. Bıçağın ona isabet ettiğini fark etmedim, öleceğini düşünmedim. Sonra olay yerinden kaçtım. Böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Babamın öldüğünü gece babaannemi arayıp sorduğumda öğrendim." ifadelerini kullandı.

Sanık, babasının lise yıllarında eve uyuşturucu madde getirdiğini, kendisinin de bir süre kullandığını belirterek, 2 yıldır madde kullanmadığını söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Burcu Özdilli, çocuklarının eski eşi olan maktulle yaşadıklarını, ziyarete gittiği zaman olayın gerçekleştiğini anlattı.

Oğlu çalışmadığı için babasının kızdığını belirten tanık Özdilli, "Olay günü Mert eve geldi eşyalarını almaya. Sonra babası geldi, oğlumun evde olduğunu anlayınca söylenmeye başladı, hakaretler, küfürler etti. Oğlum çantasını almış kapıdan çıkarken 'Senin evine kalmadım zaten gideceğim.' dedi. Bunun üzerine babası Mert'e vurmaya başladı. Oğlum da ona karşılık vermeye başlayınca yumruklaştılar. Eşim bastonla Mert'in kafasına vurdu. Kavga sonrası Mert dışarı çıktı. Babası da silahını almak için odaya gitti, sonra Mert'in arkasından çıktı. Kısa süre sonra geri geldi. 'Senin oğlun beni delik deşik etti. Ambulansı ara.' dedi." ifadelerini kullandı.

Tanık, oğlundan şikayetçi olmadığını söyledi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, dosyayı mütalaasını hazırlaması için savcılığına gönderdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Mart'ta Eyüpsultan'da sanık Mert Can Aydın'ın aralarında çıkan tartışmada babası Kenan Aydın'ı bıçakladığı, maktulün 2'si öldürücü 6 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İlk haksız hareketin maktulden geldiği ifade edilen iddianamede, sanığın "babaya karşı haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.