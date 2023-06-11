Eyüpsultan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbranice yazılı tarihi eser niteliğindeki İncili 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri arayan 4 şüpheliyi Eyüpsultan'da yakaladı. Operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 sikke ile 1100 yıllık İncil ele geçirildi.

Eyüpsultan'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin İbranice yazılı tarihi eser niteliğindeki İncili 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları çalışmada şüphelilerin Eyüpsultan'da olduklarını belirledi.

Şüphelilerin İncil'i satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine jandarma, 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 sikke ile 28 sayfadan oluşan deri ve papirüs kağıdına İbranice yazılmış 1100 yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi.

Sikkeler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edilirken, dini motifli İncil incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheliler K.A, M.K, R.K. ve D.B, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.