Eyüpsultan'da Su Borusu Patladı: İki Tramvay Mahsur Kaldı

Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde su borusu patladı ve su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı. Ulaşım aksıyor.

İSTANBUL DHA - EYÜPSULTAN'da su borusu patladı. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı.

Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde 15.30 sıralarında su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su yolları göre çevirdi. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı. Silahtarağa Tüneli'nde ise ulaşım aksıyor.