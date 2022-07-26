EYÜPSULTAN'DA SOPALI YUMRUKLU YOL KAVGASI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EYÜPSULTAN'da sürücüler arasında yol verme yüzünden sopalı yumruklu kavga çıktı.
EYÜPSULTAN'da sürücüler arasında yol verme yüzünden sopalı yumruklu kavga çıktı. Kavgaya sürücülerin yakınları da dahil oldu.
Yeşilpınar Mahallesi Oruç Reis Caddesi üzerindeki AVM önünde geçen pazar iki otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflar birbirlerine yumrukla saldırmaya başladı. Sürücülerin yakınları da dahil olunca kavga büyüdü. Kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştılar. İki grubun birbirlerine saldırmaları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel