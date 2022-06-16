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Eyüpsultan'da sokakta şiddet

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Eyüpsultan'da sokakta şiddet

EYÜPSULTAN'da sokak ortasında bir kişinin kadına şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

EYÜPSULTAN'da sokak ortasında bir kişinin kadına şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Çırçır Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen biri kadın iki kişi arasında iddiaya göre tartışma yaşandı. Şiddet uygulayan kişi, kolundan tutup uzaklaştırmaya çalıştığı kadını iterek, yere düşürdü. Savrulan kadın park halindeki otomobile çarptı. Şiddet uygulayan kişi kaldırdığı kadını iterek götürüp gözlerden kayboldu.


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