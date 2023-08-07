Eyüpsultan'da Sokak Kedilerine Asit Döken Şüpheliye Para Cezası ve Hayvan Bulundurma Yasağı

Eyüpsultan'da sokak kedilerinin üzerine asit döken Murat Ö.'ye toplam 91 bin 80 lira para cezası kesilirken, hayvan bulundurması yasaklandı. Şüpheli, daha önceden 6 suç kaydı bulunan bir kişi olarak tespit edildi.

EYÜPSULTAN'da sokak kedilerinin üzerine kezzap ve asit dökerken yakalanan Murat Ö.(43)'ye toplam 91 bin 80 lira para cezası kesilirken, hayvan bulundurması yasaklandı. Çaycılık yaptığı öğrenilen Murat Ö.'nün daha önceden 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin olayda kullandığı asitlere polis tarafından el konarak inceleme altına alındı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü, mobil park ekipleri Eyüp Sultan Camii çevresinde bir kişinin sokak hayvanlarının üzerine asit döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa süre sonra Murat Ö. adlı şüpheli olayda kullandığı asitlerle birlikte yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı polisler, şüpheli Murat Ö.'yü Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.