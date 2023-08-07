Eyüpsultan'da Sokak Kedilerine Asit Döken Şüpheliye Para Cezası ve Hayvan Bulundurma Yasağı

Eyüpsultan'da sokak kedilerinin üzerine asit döken Murat Ö.'ye toplam 91 bin 80 lira para cezası kesilirken, hayvan bulundurması yasaklandı. Şüphelinin daha önceden 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

EYÜPSULTAN'da sokak kedilerinin üzerine kezzap ve asit dökerken yakalanan Murat Ö.(43)'ye toplam 91 bin 80 lira para cezası kesilirken, hayvan bulundurması yasaklandı. Çaycılık yaptığı öğrenilen Murat Ö.'nün daha önceden 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin olayda kullandığı asitlere polis tarafından el konarak inceleme altına alındı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü, mobil park ekipleri Eyüp Sultan Camii çevresinde bir kişinin sokak hayvanlarının üzerine asit döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa süre sonra Murat Ö. adlı şüpheli olayda kullandığı asitlerle birlikte yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı polisler, şüpheli Murat Ö.'yü Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Çaycılık yaptığı öğrenilen Murat Öztürk'ün yakalandığında üzerinde bulunan asitlere savcılık talimatıyla el konarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Şüpheli Murat Ö. ise savcılık talimatıyla mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliye toplamda 20 kediye zarar verdiği için 5199 Havanları koruma Kanuna istinaden her kedi için 4 bin 554 lira olmak üzere toplamda 91 bin 80 lira para cezası kesildiği öğrenildi. Murat Ö.'nün ayrıca hayvan bulundurması yasaklandı.