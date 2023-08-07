Eyüpsultan'da Sokak Kedilerine Asit Döken Şahsa Para Cezası ve Hayvan Bulundurma Yasağı

Çaycılık yaptığı öğrenilen Murat Öztürk'ün yakalandığında üzerinde bulunan asitlere savcılık talimatıyla el konarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Şüpheli Murat Ö. ise savcılık talimatıyla mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliye toplamda 20 kediye zarar verdiği için 5199 Havanları koruma Kanuna istinaden her kedi için 4 bin 554 lira olmak üzere toplamda 91 bin 80 lira para cezası kesildiği öğrenildi. Murat Ö.'nün ayrıca hayvan bulundurması yasaklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel