Eyüpsultan'da sokak hayvanlarına vahşeti yaşatan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da Pierre Loti Tepesi'ne çıkan mezarlıkta kedilere asit dökerek zarar vermeye çalışan şüpheli yakalandı. Emniyet ekipleri şüpheliyi güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak buldu.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pierre Loti tepesine mezarlık içerisinden çıkılan merdivenlerde mezarlıkta kedilere kezzap döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri elinde kezzap olduğu iddia edilen şüphelinin kimliğini tespit etti. 3 kediyi kimyasal sıvıyla yaralayan M.Ö. isimli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltın alındı. M.Ö. isimli şahsın suçunu kabul ettiği, beslediği tavşan ve civcivleri yedikleri için kedilere zarar verdiğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin gösterdiği yerdeki kimyasal maddelere el koyarken, olayla ilgili incelemeye devam edildiği ifade edildi.