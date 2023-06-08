Eyüpsultan'da silahlı çatışma: 2 şüpheli gözaltına alındı

Eyüpsultan'da 4 ay önce bir çay ocağında iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, yoldan geçen 5 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

EYÜPSULTAN'da 4 ay önce bir çay ocağında iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, yoldan geçen 5 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan, İslambey mahallesinde 18 Şubat'ta bir çay ocağında çıkan silahlı kavgada işyeri sahibi Hasan Can(32) ile Alpay Gökal(25) ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Olay sırasında yoldan geçmekte olan 1'i bebek 5 kişi ise, çeşitli yerlerinden yaralandı. Polisin başlattığı çalışmada olaya karışan Alparslan A. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada olayın firari şüphelileri olan Yiğit K. ve Enescan A.?yı önceki gün gözaltına aldı. Şüpheli Yiğit K.?nın üzerinde olayda kullandığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındı. Poliste işlemleri tamamlanan Yiğit K. ve Enescan A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılırken 'Bizi kiralıklarla uğraştırmayın. Yüreğiniz yetiyorsa kendiniz gelin" diye bağırdı.