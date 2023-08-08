EYÜPSULTAN'da Şiddet İddiasıyla Hakim Karşısına Çıkan Sanığın Duruşması Gerçekleşti

EYÜPSULTAN'da, kendisini korumak için evinin önüne barikat kuran Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Çelik (46) hakim karşısına çıktı. Duruşmada ağlayarak ifade veren Acu, 'Kendisinden zulümden başka hiçbirşey görmedim. Bizi bir lokma ekmeğe muhtaç ettiler. Evimin kameralarını, elektrik panolarını söktü. Hayatım sözkonusu bu adam çıktıktan sonra beni öldürmeye yemin etti' dedi. Ahmet Çelik ise iddiaları reddetti. Mahkeme Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

EYÜPSULTAN'da, kendisini korumak için evinin önüne barikat kuran Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Çelik (46) hakim karşısına çıktı. Duruşmada ağlayarak ifade veren Acu, 'Kendisinden zulümden başka hiçbirşey görmedim. Bizi bir lokma ekmeğe muhtaç ettiler. Evimin kameralarını, elektrik panolarını söktü. Hayatım sözkonusu bu adam çıktıktan sonra beni öldürmeye yemin etti" dedi. Ahmet Çelik ise iddiaları reddetti. Mahkeme Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bakırköy 59. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Çelik bulunduğu cezaevinden getirilirken müşteki Dilek Acu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Ahmet Çelik savunmasında, 'Olayın gerçekleştiği arazi bu olay öncesinde bana aitti. Ben bu arazinin üstüne ev yaptırdım. Bu evi de Dilek'in üzerine yaptım. Daha sonra aramızda tartışmalar başladı. Beni amcasının oğluna bıçaklattırdı. Olay günü müştekinin olduğu yere gittiğimde kendisinin çocuğumuzu yurda verdiğini öğrendim. Bunun üstüne aramızda tartışma çıktı. Evi yıktıracağımı söyledim. Benim elimde herhangi bir kesici alet bulunmuyordu. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"BU ADAM ÇIKTIKTAN SONRA BENİ ÖLDÜRMEYE YEMİN ETTİ"

Sanıkla 2008 yılında tanıştıklarını dini nikah kıydıklarını ve 2009 yılında müşterek çocuklarının olduğunu anlatan Dilek Acu yaşadıklarını ağlayarak anlattı. Acu ifadesinde, 'Kendisinden hamileliğimde darp gördüm. Olay tarihlerinden önce kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığım halde gelip sürekli beni rahatsız ediyordu. Aç kaldım, dayak yedim, hakaret ve küfürlerine maruz kaldı, sabrettim. Kendisi alkol alıyordu. Tedavi göreceğini söylediği için birkaç kez 'Çocuğumun babasıdır' diye barıştım. Ama alkolü bırakmayı başaramadı. Çocuğunun 16 yaşında olduğunu söylüyor ama çocuğum 14 yaşında. Daha kaçıncı sınıfta olduğunu bile bilmez. Kendisinden zulümden başka hiçbirşey görmedim. Bahsettiği arazi de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Ben orada kiracıyım. Benim tırnaklarımla yaptığım barınak şeklindeki evimi yıktırtmaya çalıştı. Çocuğumda bu olaylardan dolayı kalp ritim rahatsızlığı ve panik atak başladı. Ben bu olaylara daha fazla maruz kalmasın diye yatılı okula verdim. Bizi bir lokma ekmeğe muhtaç ettiler. Evimin kameralarını, elektrik panolarını söktü. Benim, içerisinde delil olan telefonlarımı kırdı. Hayatım söz konusu bu adam çıktıktan sonra beni öldürmeye yemin etti. Yedi senedir ne yaşadığımı siz bilmiyorsunuz" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"ANNELER ÖLDÜRÜLMESİN ÇOCUKLAR KİMSESİZ KALMASIN"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Dilek Acu, 'Ben şimdiye kadar bu kadar desteği hiç görmedim. Ben yalnızım, kimsesizim diye bu şahıs cesaret aldı bana 7 senedir zulüm etti. Gitmediğim karakol kalmadı. Her gittiğimde 'Dilek yine mi sen geldin, seninle mi uğraşacağız. Bıktık artık' şeklindeki söylemlere maruz kaldım. Biz kadınlar ayakta durmalıyız. Bu toplumun yapı taşları bizleriz. Sözde kadınlar korunuyor. Ama uygulamada böyle birşey yok. Gittiğimiz karakol ve mahkemelerde kendimizi ifade edemiyoruz. Hele ki ailemiz, akrabalarımız yoksa bunlara daha fazla maruz kalıyorsunuz. Çocuklarımız darp görüyor, evimizde basılıyoruz. Anamıza, babamıza küfür ediliyor. Biz bunları yaşıyoruz. Neden' Bu şahsın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ancak, yarın, o bir gün çıktığında benim bu kadar konuşma fırsatım olmayacak. Bir yerde beni tutup öldürecek. Ben kendime değil çocuğuma acıyorum. Ben öldükten sonra çocuk esirgeme kurumunda yetişecek. Kimsesiz ve annesiz yaşamasını istemiyorum. Anneler öldürülmesin çocuklar kimsesiz kalmasın" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çelik ile müşteki Dilek Acu'nun geçmiş dönemde beraber yaşadıkları, 1 çocuklarının bulunduğu, 2022 yılında ayrıldıkları ve belirlenemeyen bir sebeple araların husumet oluştuğu anlatıldı. Çelik'in 5 Haziran 2023'de hakkında uzaklaştırma kararı verilen müştekinin evine geldiği, bıçakları birbirine sürterek tehditte bulunduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ahmet Çelik'in 'Silahla tehdit', 'Hakaret' ve 'Israrlı takip' suçlarından zincirleme şekilde toplamda 3 yıl 9 ay 20 günden 12.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.