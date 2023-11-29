Eyüpsultan'da servis minibüsü kaza yaptı, 6 işçi yaralandı

Kontrolden çıkan servis otobüsü bariyerlere çarptı: 6 yaralı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü bariyerlere çarptı. Kaza da 6 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.40 sıralarında Eyüpsultan yaşamkent kavşağında gerçekleşti. 34 LCS 867 plakalı servis minibüsü kavşağa geldiği esnada yağışlı havanında etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpma nedeniyle servis minibüsünün kapısı yerinden çıktı. Kazada sürücüyle birlikte toplam 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları tedavi edilmeleri için çevre hastanelere kaldırdı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.