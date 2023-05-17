Eyüpsultan'da seçim şarkısı çalan araca saldıran 4 kişi adliyeye sevk edildi

EYÜPSULTAN'da gece saatlerinde eşi, 18 aylık kızı ve 2 yeğeni ile ilerleyen Mehmet Asan'ın aracı, iddiaya göre seçim müziği çaldığı gerekçesiyle saldırıya uğradı. Asan'ın aracı saldırı sonucu hasar görürken, olaya karışan 3 kişi sokaktan uzaklaştı. Eşi ve çocukların korku yaşadığı o anları görüntüleyen Asan, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, 15 Mayıs Pazartesi Günü saat 01.20 sıralarında Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi, 18 aylık kızı ve 2 yeğeni ile ağabeyi Mehmet Asan'ın evinden çıkıp kendi evine gitmek isteyen Murat Asan(24), evine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta saldırıya uğradı. İddiaya göre, araçta çalınan Uğur Işılak'ın AK Parti için hazırladığı seçim şarkısından rahatsız olan bir kişi araca tekme attı. Asan, yoluna devam etti ancak evinin önüne gelince bu kez kendisini takip eden siyah otomobilden inen kişi tarafından saldırıya uğradı. Asan, o esnada polisi ararken saldırganların sayısı 3'e yükseldi. Asan'ın aracının ön camına alkol şişeleri ile defalarca vuruldu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asan eşi ve çocukları ile birlikte darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. "Kasten Yaralama - Mala Zarar Verme" suçuna karıştığı belirtelen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.