Eyüpsultan'da Şantiyede Yangın: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Eyüpsultan'da bir şantiyede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve çıkış nedeni üzerinde inceleme başlatıldı.

EYÜPSULTAN'da şantiyenin trafosunda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında 5. Levent'te bulunan Metro İstanbul'a ait şantiyede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle trafodan çıkan yangında, elektrik kabloları koparak otluk alana düştü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler otluk alana ardından ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

