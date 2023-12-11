Eyüpsultan'da restorana saldırı kamerada: 5 yaralı - 1

Eyüpsultan'da restorana motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda restoranda bulunan müşterilerden 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan restorana dün saat 23.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletle gelen saldırganlar restorana defalarca ateş açtı. Restoranda oturan müşterilere kurşun yağdıran saldırganlar 2'si olmak üzere 5 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.